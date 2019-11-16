Псков, , 22:13 — REGNUM Доходы бюджета Псковской области в 2020 году прогнозируются в размере 34,8 млрд рублей, из которых собственные налоговые и неналоговые доходы составят 21,7 млрд рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета — 13 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Бюджет составлен с дефицитом. Он прогнозируется в сумме 1,5 млрд рублей — это 7% от общего объёма доходов бюджета.

Расходы бюджета запланированы в сумме в 36,3 млрд рублей, 95% расходов будут направлены на финансирование 19 государственных программ. Более 6 млрд рублей предполагается направить на финансирование сферы образования, более 5 млрд рублей — на здравоохранение, более 6,4 млрд рублей — на социальную политику, более 7 млрд рублей — на развитие транспортной системы региона.

Более 6,5 млрд рублей запланировано на реализацию национальных проектов, в том числе 2,4 млрд рублей на проект"Безопасные и качественные автомобильные дороги», более 2,1 млрд рублей на проект «Демография», более 850 млн рублей на проект «Здравоохранение». Финансирование нацпроекта «Образование» запланировано в сумме 728 млн рублей, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 323 млн рублей, «Культура» — около 86 млн рублей, «Экология» — 148 млн рублей, «Жилье и городская среда» — 3,8 млн рублей.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что уже в ближайшее время планируются дополнительные безвозмездные поступления в региональный бюджет в размере более 4 млрд рублей. Кроме того, в рамках программы индивидуального социально-экономического развития регион получит 10 млрд рублей до 2024 года. Распределение этих, дополнительных средств по направлениям, по словам Бариновой, будет готово ко второму чтению закона.

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Публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2020 год состоялись в Пскове в пятницу, 15 ноября. Рассмотрение проекта закона об областном бюджете продолжится в ходе традиционных консультаций губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с фракциями Псковского областного собрания депутатов, а также на заседаниях комитетов регионального парламента. Затем законопроект будет вынесен на сессию Псковского областного собрания депутатов.

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