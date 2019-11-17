Исламабад, , 09:52 — REGNUM Губернатор пакистанской провинции Синд Имран Исмаил заявил, что Пакистан имеет огромный сельскохозяйственный потенциал и может стать «житницей» для стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, губернатор Синда, выступая на заседании исполнительного комитета Торговой палаты ОЭС, пообещал, что Исламабад облегчит регулирование и создаст все условия для привлечения инвестиций в сельскохозяйственный сектор страны для стран из ОЭС.

Имран Исмаил привел пример Европейского союза, где 66% внешней торговли ведется между странами-членами. Губернатор выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на общие интересы, страны ОЭС по-прежнему «смотрят на запад» и не готовы к серьезному экономическому сотрудничеству.

Напомним, что в ОЭС входят страны Центральной Азии, Турция, Иран, Азербайджан, Афганистан и Пакистан.