Киев, , 10:11 — REGNUM Украина давно напрямую закупает российский газ. Об этом со ссылкой на официальные данные государственной фискальной службы Украины 16 ноября сообщил президент украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным украинского таможенного ведомства Украина действительно с 1 января по 31 октября текущего года закупает у Российской Федерации «газы нефтевые», о чем Охрименко отметил что это так «по умному называется природный газ». Интересно, что среди иных импотретов «газов нефтевых» значится Словакия и Венгрия.

В связи с данным украинского таможенного ведомства эксперт не понимает постоянные разговоры о том, что якобы Украина не закупает газ в РФ. «Или может Путин и Зеленский не в курсе, что делается в экономике и кто кому и за сколько продает природный газ. Забавные данные», — отметил эксперт.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский эксперт заявлял о том, что главной проблемой НАК «Нафтогарз Украина» является влияние на нее США.

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