Амстердам, , 08:28 — REGNUM В октябре слегка улучился показатель коэффициента покрытия голландских пенсионных фондов. В настоящий момент этот показатель едва превышает установленную законом критическую отметку. В случае, если бы он опустился ниже этой отметки, фондам пришлось бы снижать выплаты пенсий. Улучшение коэффиента в первую очередь вызвано более высокой т.н. рассчётной ставкой.

Ранее в Министерстве по социальным делам заявляли, что будут приняты меры для облегчения положения пенсионных фондов. Источники предполагают, что речь идёт об облегчении предъявляемых законом требований в отношении пенсионных фондов.

В рамках т.н. пенсионного соглашения правительство договорилось с представителями работодателей и работонанимателей о снижении среднего показателя коэффициента покрытия за 12 месяцев до 100%. Коэффициент показывает соотношение между капиталом и суммой всех обязательств пенсионного фонда.

Коэффициент покрытия многих пенсионных фондов сильно снизился в течении этого года. Это связано с т.н. рассчётной ставкой. Рассчётная ставка определяет, на какой доход от своих капиталовложений могут рассчитывать пенсионные фонды в ближайшие годы. На деле этот доход может оказаться, так и ниже прогноза. Поскольку в последние годы рассчётная ставка всё больше снижалась, пенсионным фондом приходилось рассчитывать на всё более низкий доход.