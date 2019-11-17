Найроби, , 10:29 — REGNUM Кения расширила область применения электронных налоговых марок с целью охватить новые области и позволить властям внедрить больше предприятий страны в налоговую систему.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, бутилированная вода, соки, энергетические, газированные и другие безалкогольные напитки, произведенные или импортированные в страну, будут иметь специальные электронные марки, выпущенные Налоговым управлением Кении (KRA). Они будут предоставляться только производителям, имеющим лицензию.

«В дополнение к предварительному заявлению, напоминаем всем лицензированным производителям, импортерам, дистрибьюторам, розничным торговцам и широкой общественности в целом, что бутилированная вода, соки и безалкогольные напитки должны иметь специальную налоговую марку», — подчеркнул Гитии Мбуру, генеральный комиссар Налогового управления Кении.