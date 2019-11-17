Исламабад, , 10:55 — REGNUM 15 ноября Пакистанское бюро статистики опубликовало свежий отчет о состоянии внешней торговли страны, сообщив о серьезном сокращении торгового дефицита

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в Пакистанском бюро статистики сообщили о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом квартале 2019−2020 финансового года (июль-октябрь) дефицит торгового баланса сократился на 3,9 миллиардов долларов, то есть на треть (33,5%).

Этот положительный показатель, успокоивший многих чиновников, тем не менее, не означает, что Пакистан занял более сильную позицию в мировой торговле.

По мнению экспертов, сокращение торгового дефицита было достигнуто не увеличением экспорта, а всемерным сокращением импорта. С этой целью правительство увеличило ввозимые пошлины на целый рад товаров.