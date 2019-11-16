Ташкент, , 01:35 — REGNUM В Узбекистане за последние два года создано 41 новое фармацевтическое предприятие, их общее количество достигло 191, в нынешнем году объем производства в отрасли увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорилось на совещании под председательством Шавката Мирзиёева и посвященного развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарственными средствами.

«На территории 8 свободных экономических зон фармацевтической направленности введено в строй 18 новых мощностей общей стоимостью 84 миллиона долларов, ими налажено производство лекарств 600 наименований и более 50 видов изделий медицинского назначения», отмечалось на совещании.

При этом подчеркивалось, что этих мощностей недостаточно, как и недостаточно широк ассортимент отечественной фармпродукции, а внутренняя потребность не обеспечивается в полной мере, нехватку приходится обеспечивать за счет импорта.

Также отмечалось, что объем фармацевтического рынка в республике оценивается на уровне 1 миллиарда долларов, доля местных производителей на нем невелика.

«Затруднен контроль за качеством и ценообразованием лекарственных средств вследствие отсутствия системы маркировки и невозможности полностью проследить движение товаров. Так, за последние два года были выявлены случаи ввоза в Узбекистан лекарств, не соответствующих стандартам качества, на сумму 123 миллиарда сумов (один доллар-9500 сумов)», говорилось, в частности, на мероприятии.