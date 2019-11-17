Варшава, , 10:41 — REGNUM 15 ноября Правительство Республики Польша приняло проект поправок к закону, который предусматривает повышение ставок акцизов на алкоголь и табачную продукцию на 10%. Об этом сообщает польское новостное агентство Onet.

Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2020 г. Ожидается, что благодаря им бюджет заработает 1,7 млрд. злотых (27 млрд. руб.), с учетом повышенных акцизов и налога на добавленную стоимость.

Заместитель премьер-министра Яцек Сасин заявил по поводу данного проекта: «Это не совсем так, что повышая акцизы на алкоголь, мы хотим только увеличить поступление денег в бюджет, хотя это произойдет… Мы прежде всего хотим немного изменить структуру спроса на алкогольную продукцию в стране».