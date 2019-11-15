Пекин, , 23:53 — REGNUM В Ухане, административном центре центрально-китайской провинции Хубэй, открывается 19-я конференция по развитию предпринимательства в КНР этнических китайцев, проживающих за рубежом (хуацяо), сообщает 15 ноября Синьхуа со ссылкой на одного из организаторов форума, заместителя заведующего Отделом Единого фронта провинциального комитета КПК Ли Шуюна.

Мероприятие продлится три дня — с 20 по 22 ноября. В нём ожидается участие более 1 тысячи участников из более, чем 60 стран, где имеются китайские диаспоры. Планируется, что будут представлены почти 1,5 тыс. проектов по сотрудничеству и стартапам.

Отметим, что первая конференция с участием предпринимателей-хуацяо, состоявшаяся в 2001 году, сразу же принесла более 2,3 тыс. проектов на общую сумму в 390 млрд юаней (около 56 млрд долларов).