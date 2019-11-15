Душанбе, , 23:37 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года Таджикистан произвёл строительные материалы на общую сумму 2,3 млрд сомони или 237 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 296,6 млн сомони (30,6 млн долл.).

За вышеуказанный период времени 2019 года в Таджикистане произвели 3,5 млн тонн цемента, 1 млн шт. шифера, 3,5 млн шт. кирпичей и др.

Таджикистан продал за рубеж за десять месяцев 2019 года 1 млн 357,3 тыс. тонн цемента на общую сумму 60,2 млн долл. В Узбекистан было экспортировано 791,8 тыс. тонн, в Афганистан — 493,2 тыс. тонн, в Киргизию — 72,3 тыс. тонн.

Напомним, что в Таджикистане цемент производят тринадцать предприятий.