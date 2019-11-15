Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Список замороженных в США из-за антироссийских санкций активов предъявили в американском суде юристы Олега Дерипаски, передаёт 15 ноября РБК.

Перечень «подсанкционных» активов впервые был предъявлен юристами Дерипаски американской стороне.

Так, речь идёт о контрольном пакете акций компании Basic Element Inc., работавшей в США в качестве представительского офиса группы «Базовый элемент».Также упоминаются американская компания RUSAL America Corp., продающая в Штатах алюминий, Basic Element Inc., ликвидированная после введения санкций, и недвижимость: особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Напомним, Дерипаска судится с американским минфином с целью добиться отмены введённых против него санкций.

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