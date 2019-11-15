Набережные Челны, Татария, , 22:06 — REGNUM КамАЗ требует вернуть все 190 автобусов, работающих с 2014 года на городских маршрутах в Набережных Челнах, которые были предоставлены МУП «Электротранспорт» на условиях лизинга. Об этом заявил глава пресс службы завода Олег Афанасьев.

По его словам, в течение более чем одного года от предприятия не поступило ни одного лизингового платежа — общая сумма долга составила более 700 млн рублей. Он подчеркнул, что КамАЗ не получил «ни копейки».

«Более того, мы заключили сервисный контракт на обслуживание техники. Но и по этому контракту, хотя работа выполняется, нам не платят. Сумма уже более 170 млн рублей. Переговоры ведутся, но мы не можем вместе с тем не предпринимать никаких мер», — цитирует представителя КамАЗа chelny-biz.ru.

Афанасьев добавил, что автобусы производства КамАЗ эксплуатируются в Новосибирске, Ростове, Екатеринбурге, Нижнекамске, Казани. Этим городам достаточно средств на платежи и обслуживание — автобусы выгодные.

«И почему-то только в Набережных Челнах выручка собирается, но ее не хватает ни на что», недоумевает представитель автозавода.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на рассмотрение в арбитражный суд Татарии поступил иск предприятия с требованием возврата 124 автобусов. Структура автозавода требует вернуть 121 автобус, переданный в декабре 2014 года и три автобуса, договор о передаче которых был заключен в июле 2015 года. В то же время МУП обратился к структуре КамАЗа с ответным иском. Транспортное предприятие требует признать надлежащими лизинговые платежи по трем договорам от 2014 года на общую сумму 35,321 млн рублей. Рассмотрение этого иска намечено на 18 декабря.