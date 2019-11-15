Саранск, , 21:45 — REGNUM В Мордовии по итогам января — октября 2019 года индекс сельхозпроизводства составил 8%. В этом году республика вышла на первое место в России по объему производства молока на одного жителя с показателем 440 кг, заявил глава региона Владимир Волков, поздравляя аграриев с профессиональным праздником, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Также регион показал самую высокую урожайность в ПФО по зерновым культурам — 31 центнер с гектара, валовой сбор зерна составил 1,356 млн тонн. Также лучший результат в Поволжье по урожайности сахарной свеклы — 461 центнер с гектара, общий объем сбора этой культуры перешагнул миллионный рубеж. Собран рекордный урожай зеленого горошка — 5,8 тыс. тонн, а также масличных культур — 80 тыс. тонн.

«По производству мяса в расчете на одного жителя мы прибавили около 7 кг (сейчас это почти 306 кг), и сохраняем за собой второе место в ПФО и шестое в России. Но с учетом инвестиционных проектов, которые уже реализуются и запланированы в мясном животноводстве, мы наверняка поднимемся и в этом рейтинге. По итогам года производство мяса должно составить 330 тыс. тонн», — уверен глава республики.

Пищевая и перерабатывающая промышленность продолжает наращивать объемы производства. За десятьмесяцев рост составляет 4%, отгружено продукции на 62,5 млрд рублей. Ежедневно отгружается свыше 400 тонн продукции в 77 регионов России, а также в Казахстан и Киргизию.

Сейчас мордовские продукты питания поставляются в 24 страны мира, с начала года объем поставок превысил 10 млн долларов.

«Достичь большинства результатов нам удалось благодаря государственной поддержке села. Действующий механизм льготного кредитования позволил нашим аграриям привлечь в этом году 12 млрд рублей кредитных средств. Объем господдержки сельхозпроизводителей составил почти 3,3 млрд рублей», — констатировал Волков.

ИА REGNUM напоминает, на проходящей ежегодно в Москве международной агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019» Мордовию представляли более 20 сельхозпредприятий. Глава Мордовии Владимир Волков отмечал, что республика участвует в выставке 20 лет. За это время можно наблюдать уверенный рост уровня сельхозпроизводителей республики на этом масштабном мероприятии, объединяющем на своих площадках лучшие достижения агропрома всех регионов страны.