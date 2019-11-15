Милан, Италия, , 21:26 — REGNUM Прокуратура Милана начала расследование по факту предстоящей остановки работы принадлежащего Arcelor Mittal металлургического завода в Таранто, сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 15 ноября.

В прокуратуре полагают, что вопрос имеет социальное измерение, поскольку на этом крупнейшем в стране металлургическом предприятии работают несколько тысяч человек, и потому необходимо вмешательство.

В Arcelor Mittal ранее сообщили, что работа завода будет остановлена в декабре 2019 года. В правительстве Италии настаивают на том, чтобы владельцы завода выполняли взятые на себя обязательства, то есть не останавливали предприятие несмотря на имеющиеся трудности. От предложений национализировать завод в правительстве отказываются.