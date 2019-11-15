Саранск, , 21:16 — REGNUM В рамках национального проекта «Образование» в Мордовии реализуют региональную программу «Современная школа». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Планируется, что до 2024 года в 101 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,2 тыс. детей.

Кроме того, в сельской местности и поселках городского типа будет создано 1020 новых мест в общеобразовательных учреждениях.

ИА REGNUM напоминает, только в этом году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Образования» Мордовия выделяет более 1,5 млрд рублей. Средства направляются на строительство школ и детских садов, развитие материально-технической базы образовательных учреждений, на организации дополнительного образования, на повышение квалификации учителей.