Нижний Новгород, , 21:02 — REGNUM Нижегородский минфин подвел итоги очередных аукционов по привлечению кредитных средств в региональный бюджет. Победителями еще двух конкурентных процедур стали банк «Финансовая корпорация «Открытие» и Московский индустриальный банк (МИБ), свидетельствуют материалы портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В обоих организациях привлекаются кредитные линии с лимитом по 2,5 млрд рублей каждая. Стоимость контракта с банком «Открытие» составила 517 млн руб, цена контракта с МИБ — 582,9 млн рублей.

Средства привлекаются на 1094 дня или три года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что область заключила контракты на кредиты в Сбербанке на сумму 21 млрд рублей. Позднее было привлечено еще 2 млрд рублей кредитных средств в той же организации. Далее заключен контракт с МИБ на две кредитных линии с лимитом в 2,5 млрд рублей каждая. С учетом последних аукционов общая сумма кредитных средств, привлеченных в банках для финансирования дефицита бюджета региона и (или) погашения долговых обязательств и пополнения остатков средств на счете, составила 33 млрд рублей.

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