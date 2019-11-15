Нижний Новгород, , 20:43 — REGNUM Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии завершило проведение государственной экологической экспертизы проекта рекультивации одной из крупнейших в Нижнем Новгороде свалок — Шуваловской. Проект признан в целом соответствующим требованиям природоохранного законодательства РФ, но при условии выполнения целого ряда указанных рекомендаций и замечаний, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам мэра города Владимира Панова, технический этап рекультивации займет 20 месяцев, биологический этап, в ходе которого будет проведена отсыпка слоя растительного грунта и засев травянистыми растениями, до 4 лет. Работы начнут в 2020 году. Согласно проекту затраты на ликвидацию свалки составляют около 1,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Шуваловская свалка находится в границах трех районов Нижнего Новгорода — Автозаводского, Канавинского и Ленинского. Площадь участка составляет около 20 га. Территория покрыта отходами слоем от 5 до 13 метров. Год ее образования неизвестен, но мусор перестали на нее свозить в 1983 году.

В 2016 году суд обязал администрацию города рекультивировать свалку в течение двух лет, поскольку собственник площадки не был установлен. В 2017 году появился проект застройки территории Шуваловской промзоны. Чиновники поясняли, что непосредственно свалка в общем проекте занимает совсем небольшую часть. Позднее эксперты пришли к выводу, что территория является опасной и умеренно опасной. Также установлено, что токсичны подземные воды. В 2018 году появился проект, согласно которому все отходы с этой территории просто перераспределялись по другим площадкам, который Панов назвал «неприемлемым». Настоящий проект предполагает переработку около 75% отходов, хранящихся на свалке. Остальное власти намерены перенести на лицензированные полигоны.