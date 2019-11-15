Милан, Италия, , 20:06 — REGNUM Работа принадлежащего Arcelor Mittal металлургического завода в Таранто будет остановлена 4 декабря 2019 года, сообщили руководители компании в пятницу, 15 ноября.

Ожидается, что часть сотрудников крупнейшего металлургического предприятия страны будет уволена.

Власти Италии отказываются от проекта национализации предприятия и намерены продолжать переговоры с владельцем, настаивая на выполнении им своих обязательств, то есть на продолжении работы завода вопреки имеющимся трудностям.