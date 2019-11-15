Киев, , 19:57 — REGNUM В первый день своей работы в Киеве миссия МВФ посетила для переговоров Национальный банк Украины, сообщил 15 ноября глава регулятора Яков Смолий.

По его словам, представители миссии обсуждали с украинским Нацбанком дальнейшую реформу финансового сектора, а также важность судебной реформы для обеспечения финансовой стабильности. Смолий отметил, что впереди еще неделя работы представителей Фонда в Киеве и различных переговоров.

Также он отметил, что эксперты МВФ попали в Нацбанк, несмотря на заблокированные входы в учреждение, хотя и не пояснил, что имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что Киев и МВФ пытаются договориться о заключении новой программы сотрудничества. Предполагается, что новая программа МВФ для Киева будет рассчитана на три года и направлена на «сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ».

Последний раз миссия МВФ работала в Киеве 12−26 сентября 2019 г., после этого состоялся визит представителей правительства Украины на переговоры в Вашингтон.