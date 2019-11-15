Москва, , 19:27 — REGNUM Подведены итоги первого блока тестов дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Из 233 830 человек, подавших заявки на конкурс, к участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

"Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. Состоял он из трех основных тестов — теста интеллектуальных способностей (в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект); теста общих знаний (здесь оценивали знания в таких областях, как право и экономика, история, география, культура), а также теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости (участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков)», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По итогам первого блока тестов дистанционного этапа к прохождению второго блока тестов будет допущено 20 тысяч человек. Среди них как участники специализаций конкурса — «Финансы и технологии», «Наука», «Здравоохранение», так и те, кто проходит общий трек.

Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко рассказал журналистам о подходе к оценке участников первого блока тестов дистанционного этапа. По его словам, сначала выбирали тех, кто справился с тестом общих знаний, набрав (в рамках лучшей попытки) суммарно по всем четырем разделам теста среднеарифметически не менее 75% правильных ответов. Если результат во всех трех попытках оказался менее 75%, то участник не проходил во второй блок тестов. Далее суммировались Т-баллы ТИСа (тест интеллектуальных способностей) и ТУРСа (тест умственной работоспособности). На основе итогового Т-балла составлялся рейтинг, по результатам которого лучшие участники были приглашены ко второму блоку тестов.

«15−16 ноября участникам в личные кабинеты будут направлены подробные отчеты с результатами прохождения всех тестов первого блока, рекомендациями по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания в областях, оцениваемых на этом этапе конкурса. Такой отчет — хороший инструмент в работе над собой. Следование рекомендациям поможет усилить качества, находящиеся уже на высоком уровне, а также позволит развить то, что пока находится на недостаточном уровне», — подчеркнул председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

В конце отчета конкурсанты смогут ознакомиться с таблицей перевода результатов ТИС и ТУРС в т-баллы. На их основе можно понять, какой процент правильных ответов дал участник. Т-баллы — это универсальная единица баллов, позволяющая увеличить точность отбора участников благодаря учету сложности теста при общем подсчете.

«Обращаю внимание участников прошлых лет, что прямое сравнение по баллам результатов этого года и прошлых сезонов некорректно. Итоги тестов напрямую зависят от состава выборки участников», — добавил Павел Безручко.

Второй блок тестирования стартует 19 ноября. Состоять он будет из трех частей: теста управленческого потенциала (19−20 ноября), нового теста по оценке управленческой готовности (26−27 ноября) и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии» (2−8 декабря, точные даты тестов специализаций будут размещены в личных кабинетах участников и на официальном сайте конкурса).

Отчеты с результатами второго блока тестирования участники получат 12−13 декабря.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Отметим, ИА REGNUM готовит к публикации в ближайшие дни интервью Председателя Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павла Безручко.

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