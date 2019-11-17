Пхеньян, , 12:35 — REGNUM Северная Корея активизировала усилия по развитию своего туристического потенциала. В частности, началась модернизация комплекса в горах Кымган, где планируется снести южнокорейские постройки, а также возводится целый город-курорт Яндок, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже дважды за последний месяц посещал Яндок и четырежды — с начала года, чтобы лично проконтролировать ход реализации проекта. Курорт позиционируется как оздоровительный и рекреационный центр, так как на его территории расположены горячие источники. Также, по информации Yonhap, будут открыты высококлассные санатории и отели мирового уровня.

Все эти усилия направлены на улучшение имиджа КНДР и превращение страны в привлекательное туристическое направление, полагают эксперты. Несколько лет назад уже был открыт горнолыжный курорт Масикрён, а теперь ведётся строительства комплекса Яндок. Иностранные туристы служат важным источником валюты, столь необходимой Пхеньяну в условиях жестких международных санкций.