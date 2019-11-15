Кострома, , 19:14 — REGNUM В Костроме ремонтировать детские сады и школы будут специальные бригады, — сообщает ГТРК «Кострома».

В команды будут входить плотники, строители, сантехники, электрики и т.д. В декабре бригады планируют выйти на объекты. Сейчас в администрации города подбирают специалистов и составляют графики ремонта школ и дошкольных учреждений. Чиновники считают, что собственные бригады по ремонту выполнят работы более качественно и в срок. Спецбригады создаются в костромском Управлении административными зданиями.