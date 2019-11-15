Рига, , 19:03 — REGNUM Из всех прибалтийских стран самая высокая налоговая нагрузка в Латвии, при том, что здесь же самая низкая оплата труда, сообщает 15 ноября портал NRA.

Наиболее благополучной можно назвать можно назвать ситуацию в Эстонии, где налоги в целом ниже, а заработки более высокие. Если в Латвии налоговая нагрузка на неженатого, бездетного работающего человека составляет 28,4% от заработной платы, в Литве 22,1%, а в Эстонии всего 15%. В целом, по Евросоюзу эта цифра равна 29,85%.

Разница в доходах прямым образом влияет на потребительские траты. В среднем жители Эстонии тратят в год на покупку продуктов 2034 евро, Литвы 1649, а Латвии — 1602 евро.

В период с 2001 по 2017 год общее число жителей в Эстонии сократилось на 6%, в Литве на 18%, а в Латвии на 17,1%

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