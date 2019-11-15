Душанбе, , 18:54 — REGNUM Доля неактивных займов по истечению срока в общем объёме кредитов банковской системы Таджикистана снизилась более чем в два раза: с 56% в 2014—2015 гг. до 26% в 2019 году. Об этом на встрече с представителями фонда гарантированных кредитов Таджикистана, прошедшей 14 ноября 2019 года, сообщил глава Нацбанка Таджикистана (НБТ) Джамшед Нурмахмадзода.

По его словам, со стороны банковской системы была проделана большая работа для снижения количества просроченных кредитов, по увеличению предложения кредитов и по обеспечению их возвратов потребителями. Так, по итогам проведённых мероприятий, размер кредитного портфеля вырос в целом на 7%, а численность кредитозаёмщиков составила 465 тысяч человек.

По сообщению агентства по статистике при президенте Таджикистана, на 1 сентября 2019 года объём кредитных вложений в банковскую систему страны составил 9,2 млрд сомони (60 млрд руб.).

Напомним, в мае 2019 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон провёл встречу с работниками банковской сферы, на которой высказал обеспокоенность большим количеством неактивных кредитов.

Рахмон отметил, что очень часто кредиты выдавались без залога. А в большинстве случаев в качестве залогов использовалось имущество, фактическая стоимость которого была искусственно завышена в сравнении с рыночной в несколько раз.

«Такая ситуация препятствовала своевременной продаже заложенного имущества и заложила основу для превращения кредита в проблему», — сказал президент.