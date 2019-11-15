Душанбе, , 18:37 — REGNUM Цена за стандартный 50-килограмовый мешок муки выросла в Таджикистане с 200 сомони (1324 рубля) до 220 сомони (1456 рублей) за две недели.

Учитывая, что основной рацион таджикистанцев составляют хлеб и «хлебные продукты», очередное повышение цен на муку становится ощутимым ударом по кошелькам местных жителей. По данным госстатистики, именно эта группа продуктов остаётся самой затратной для населения, на её долю приходится 34,3% всех расходов на питание.

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Власти связывают это повышение с ростом цены на муку в соседнем Казахстане, который является основным поставщиком зерна и муки в Таджикистан.

Всего в страну за семь месяцев 2019 года ввезено 28,6 тыс. тонн муки на сумму более $6,8 млн — на 9,5 тыс. тонн больше, чем за то же время 2018 года.