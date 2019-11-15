Киев, , 18:43 — REGNUM Газпром, а не «Нафтогаз» — причина всех проблем по транзиту российского газа на Украину, заявил 15 ноября глава украинской монополии Андрей Коболев в Facebook.

Комментируя заявление российского президента Владимира Путина о манипуляциях «Нафтогаза» с «реверсом» голубого топлива, на которые Москва закрывает глаза («не шумит по этому поводу») Коболев заявил:

«Шуметь», действительно, не надо. Газ Украины пока физически импортирует с территории трёх стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют».

Он заявил, что на европейском рынке присутствует не только российский газ и что там «доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%».

По словам главы «Нафтогаза», эта украинская компания «никогда не отказывалась покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам». Но проблема, по его словам, не в «Нафтогазе», а в Газпроме, который «отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту».

Напомним, Путин на саммите БРИКС в Бразилии заявил по поводу поставок российского газа Киеву:

«Мы говорили, что если напрямую будем поставлять, мы готовы даже снизить цену до 20% и даже 25%».

Также российский президент отметил, что реверса газа Украина не делает, а просто качает голубое топливо назад — по обходной трубе.

Путин «Или прямо качают: труба идёт транзитная, на неё ответвления на всю Украину — там засчитывают, потом пересчитывают. Мы просто не шумим по этому поводу».

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