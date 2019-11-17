Сеул, , 12:19 — REGNUM В списке самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации стало меньше компаний из Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные Корейской биржи.

На данный момент в мировой топ-500 входят только Samsung Electronics с капитализацией 268 млрд долларов, занимающий 20 строчку, а также SK Hynix, стоимость которой составляет 52 млрд долларов, что позволило компании занять 267 строчку. Для сравнения, в 2010 году в этом списке было восемь южнокорейских компаний. Причины негативной динамики эксперты видят в смещении акцента роста капитализации с промышленных компаний на IT, а также ухудшении финансовых показателей южнокорейских компаний в последние годы из-за высокой зависимости от экспорта и мирового спроса на их продукцию.

Первую строчку рейтинга занимают американские корпорации — Apple (1,2 трлн долларов), Microsoft (1,1 трлн долларов) и Alphabet — материнская компания Google (903,7 млрд долларов).