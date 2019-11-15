Сыктывкар, , 18:22 — REGNUM Региональный оператор по обращению с отходами в Коми — «Ухтажилфонд» — может прекратить свою работу в Троицко-Печорском районе. Причина — нежелание властей обустраивать площадки временного накопления. Об этом ИА REGNUM сообщает пресс-служба оператора.

По информации компании, в соответствии с законом площадки временного накопления обязаны обустраивать органы местного самоуправления. Однако власти района ничего в этом направлении не предприняли.

В связи с отсутствием площадки на сегодняшний день регоператор заявил о том, что не сможет вывозить отходы из Троицко-Печорского района. Руководство муниципалитета уведомлено об этом, письма так же написаны в надзорные и контролирующие органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году исполнители перехода региона на новую систему обращения с отходами в Коми должны были проработать механизм сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Это позволило бы с 2020 года приступить к реализации инвестиционной программы по расширению пунктов сбора и строительству объектов переработки.