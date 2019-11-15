Москва, , 18:30 — REGNUM Вместо того чтобы придумывать новые сборы и налоги на шипованную резину, в РФ стоило бы продумать систему поддержки водителей, которые не могут позволить себе приобрести шины, необходимые для безопасного движения по дорогам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») выступил с идеей увеличить цену на шипованную резину для автомобилей, а полученные средства использовать как компенсацию за нанесенный дорогам вред. Такая мера могла бы стать альтернативой предложению по ограничению скорости движения в зимний период до 80 км/ч.

«Категорически против такой инициативы — не нужно все путать и кидать в одну кучу. У нас нет сезонного снижения скорости на дорогах, а что касается средств на содержание дорог — у нас выделяются огромные деньги для того, чтобы дороги чистились, приводились в соответствие в зависимости от погодных условий», — заявил Нилов.

Кроме того, по его словам, любой человек, который находится за рулем в соответствии с правилами дорожного движения (ПДД) должен оценивать дорожную обстановку и понимать, что в случае гололеда определенные маневры недопустимы.

«Что касается порчи дорог — хочу напомнить, что у нас существует транспортный налог, против реформы которого мы также в ЛДПР выступаем. У нас есть акцизы на бензин, есть платные дороги — какие еще могут быть дополнительные сборы или налоги через резину для пополнения каких-то дорожных фондов? У нас и так граждане сегодня платят и недовольны содержанием дорог. Если спуститься с федерального уровня на региональный или муниципальный, то такое ощущение, что дороги после войны не ремонтировали», — отметил Нилов.

По его словам, сегодня следовало бы, наоборот, продумать систему поддержки тех граждан, которые не могут позволить себе приобрести резину того качества, которое необходимо для обеспечения безопасности на дорогах.

«Ни в коем случае ничего поднимать не надо. И пугать людей такими призывами тоже не нужно. Наоборот, необходимо создавать все условия, чтобы те, кто не в состоянии приобрести резину, получали соответствующую поддержку и помощь в интересах безопасности всех на дороге», — отметил Нилов.

Так, напоминает он, необязательно приобретать новую шипованную резину — можно использовать так называемые «липучки» или всесезонные шины. Кроме того, сегодня также можно купить использованную шипованную резину в хорошем состоянии.

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