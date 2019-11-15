Нью-Йорк, США, , 18:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США обновили рекорды на открытии торгов, 15 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 61,58 пункта (0,22%), до 27 843,54 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,29 пункта (0,36%), до 3107,92 пункта, индекс Nasdaq вырос на 45,47 пункта (0,54%), до 8524,48 пункта.

Рост рынка связан с ожиданием скорого заключения «первой фазы» торгового соглашения между Китаем и США.

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