Тюмень, , 18:13 — REGNUM В Тюменской области размер минимальной заработной платы (МРОТ) в 2020 году впервые превысит прожиточный минимум и составит 12 200 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Величина прожиточного минимума на третий квартал 2019 года в Тюменской области составляет: в расчёте на душу населения — 11 447 рублей; для трудоспособного населения — 12 075 рублей; для пенсионеров — 9 174 рубля; для детей — 11 633 рубля.

Минимальный размер оплаты труда в 2019 году году составил в Тюменской области 11 280 рублей для работников бюджетной сферы и 11 342 рубля для работников предпринимателей и коммерческих организаций.