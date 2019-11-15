Тверь, , 17:49 — REGNUM 25 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 57 млрд рублей заявлены к реализации в сельском хозяйстве Тверской области. Их реализация даст региону около 3,4 тысю рабочих мест. Такие данные были приведены 15 ноября в Твери на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника сельского хозяйства, с участием губернатора Игоря Рудени и статс-секретаря — заместителя министра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе администрации региона.

«Агропромышленный комплекс должен стать ведущей отраслью экономики Тверской области. Сегодня мы видим, что потенциал сельскохозяйственного производства в нашем регионе по достоинству оценили инвесторы», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, в текущем году на стимулирование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве из бюджета выделено около 1,2 млрд рублей. В числе наиболее крупных инвестпроектов, реализуемых в регионе, — строительство свиноводческого комплекса на 450 тыс. голов в год в Бежецком районе, животноводческой молочной фермы на 500 голов в Калининском районе, двух свиноводческих комплексов и комбикормового цеха в Ржевском районе. Также в сентябре было подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Этот инвестиционный проект станет самым крупным в области АПК региона — будет создано около 700 рабочих мест, а объём инвестиций составит 18 млрд рублей инвестиций.

Добавим также, что в регионе по итогам сельскохозяйственной кампании 2019 года по сравнению с предыдущим годов на 4,9% до 70,6 тыс. га увеличены посевы зерновых и зернобобовых, на 6,3%, до 5 тыс. га — льна. Вырос валовой сбор зерна и картофеля, отмечена положительная динамика в животноводстве. Господдержка отрасли в регионе в этом году составила 2 млрд рублей.

С 2020 года стимулирующие субсидии будут направляться на развитие льноводства, производства молочной продукции, говядины, также будет осуществляться поддержка малых форм хозяйствования. В регионе установлена 50% субсидия за счёт областного бюджета на машиностроительную продукцию для льноводства. Субсидируется приобретение оборудования для производства и глубокой переработки молока. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для жизни на селе. В этом году социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получили 19 семьям. В Ржевском и Зубцовском районах идёт строительство четырёх объектов газоснабжения общей протяженностью более 16 км, также реализуются проекты по модернизации инженерных сетей.