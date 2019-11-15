Рига, , 17:44 — REGNUM Новое поколение, выходящее сегодня на рынок труда Латвии, не в состоянии обеспечить экономический рост и развитие страны, сообщает 15 ноября портал LA со ссылкой на экономиста Мартиньша Аболиньша.

Индекс безработицы в Латвии быстро снижается, отмечает экономист, и составил сейчас 6%. И тем не менее это один из самых высоких показателей в Восточной Европе. В Эстонии он составляет 3,9%.

Рост зарплат приближается к 8% в течение года и серьёзно превышает рост производительности. Государству удается хорошо контролировать инфляцию — 2,5% и дефицит бюджета, который в 2020 составит менее 1%.

В ближайшие годы уровень безработицы ещё упадёт, примерно до 5%. Так как экономика перемещается в города, в Риге она уже ниже 4%. В этой связи самым актуальным становится не просто вопрос безработицы, а возможность создавать рабочие места способные создавать высокую прибавочную стоимость. В ближайшие 10 лет в экономику Латвии поступит очень мало новой, молодой крови. Меж тем уже сегодня в таких сферах, как здравоохранение, образование, государственное управление, социальная сфера и производство более 100 000 работающих старше 55 лет, а заменить их некем.

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