Кизилюрт, Дагестан, , 17:43 — REGNUM Выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кредитинвест» (Дагестан, г. Кизилюрт) начнутся не позднее 29 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов, его вкладчики имеют право на получение страхового возмещения. Компенсируется до 1,4 млн рублей по вкладам и счетам. В АСВ отмечают, что выплаты начнутся не позднее 29 ноября 2019 года. Банки-агенты, через которые начнутся выплаты страхового возмещения, будут отобраны на конкурсной основе до 21 ноября 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

По данным на 1 октября 2019 года, размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивает в 250,9 млн рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — 64,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «Кредитинвест». Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Сформирована временная администрация, временным управляющим назначен консультант отдела временных администраций финансовых организаций управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России Василий Кавокин.

По величине активов «Кредитинвест» занимал 386 место в банковской системе РФ.

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