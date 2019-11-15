Москва, , 17:45 — REGNUM С 18 ноября участвовать в рассмотрении жалоб на нарушения в закупках государственных учреждений и госкорпораций можно будет дистанционно. О введении такой практики сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на своём официальном сайте.

Участвовать в рассмотрении жалоб дистанционно можно будет в том случае, если начальная максимальная цена контракта или договора превышает 1 млрд рублей при закупке как государственными учреждениями, так и компаниями. При этом для жалоб на закупки ряда госкомпаний дистанционное рассмотрение возможно, если начальная цена договора составляла 100 млн рублей.

«Сегодня заказчики и предприниматели вынуждены прилетать на рассмотрение жалоб в Москву с Дальнего Востока и Сибири, нести финансовые расходы на дорогу, терять время на перелеты. Мы считаем, что у них должна быть возможность принять участие в заседании дистанционно», — сообщил замглавы ФАС России Михаил Евраев.

С 18 ноября возможность дистанционно обжаловать процедуры госзакупок появится у заказчиков и подрядчиков с Дальнего Востока. С января 2020 года подобную практику распространят и для Сибирского федерального округа.

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