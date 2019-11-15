Йошкар-Ола, , 17:23 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года сельхозпроизводители Марий Эл произвели продукцию на 47 млрд рублей. Индекс сельхозпроизводства в республике составил 10%, заявил глава региона Александр Евстифеев, сообщили ИА REGNUM в марийском правительстве.

Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте (ВРП) Марий Эл составляет 20%. 34% населения республики проживает в сельской местности.

По словам Евстифеева, аграрии региона вышли на первое место в ПФО по объему производства продуктов питания и напитков с индексами 18,8% и 17,4% соответственно. Уровень самообеспеченности региона основными продуктами питания составляет: по мясу — 349,1%, яйцу — 110,4%, картофелю — 118,4%, овощам — 116,0%.

ИА REGNUM напоминает, по итогам прошедшего полевого сезона республика увеличила производства льна-долгунца почти в два раза. Так, посевная площадь этой культуры в 2019 года составила 906 гектаров или на 81% больше, чем в прошлом году. Валовый сбор льноволокна этого года составляет 100 тонн, годом ранее — 52,5 тонны.