Симферополь, , 17:05 — REGNUM Новый законопроект об ограничении деятельности хостелов, внесённый в Госдуму, наносит очередной удар по малому и среднему бизнесу в России, особенно в таких курортных регионах, как Крым. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 15 ноября директор сети хостелов в Крыму Анатолий Сидоров.

«Зачем в России нужна частная собственность? Правильно, для налогов. Запретили хостелы в жилых домах, теперь ещё часть хостелов считайте закрыли. Что может быль лучше для развития малого и среднего бизнеса, особенно в курортном регионе? Я, честно, не знаю, как у нас получится выйти из этой ситуации. Туристам тоже большой привет, теперь людям ещё сложнее и дороже обойдётся ночлег в любой точке нашей необъятной страны», — отметил Анатолий.

По его мнению, данные преобразования будут способствовать не столько наведению порядка в этом сегменте рынка услуг, сколько укреплению позиций и интересов крупных игроков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Госдуму группа депутатов внесла законопроект, направленный на исключение жилой недвижимости из понятия «средство размещения» для туристов. В частности, авторы инициативы хотят уточнить в законе, что под «средством размещения» может иметься в виду только нежилой фонд.

Об этом подробнее: Законопроект, закрывающий лазейку для хостелов, внесен в Госдуму