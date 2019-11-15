Рига, , 16:54 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии обобщило информацию об оплате труда наемных работников за третий квартал. 23% жителей получает на руки меньше 450 евро месяц после уплаты налогов, что на 5,9% ниже, чем годом ранее, информирует 15 ноября портал NRA.

Минимальную зарплату получали 100,6 тыс. жителей, или 12,4% от общего числа работающих. Самый большой удельный вес получающий минимальную оплату труда в Латгалии — 22,1%.

Если говорить о пропорциях заработков, то 33,5% работающих получают от 450−700 евро в месяц, 31,8% от 700,01 до 1400 евро, зарплаты свыше 1400,01 евро получают 5,9% .

В исследовании приняли участие 7100 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Порог бедности в стране, подсчёт которого временно не ведётся, в 2017 году составлял 367 евро. Размер минимальной заработной платы сейчас 430 евро в месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: Безработные в Латвии ищут работу от полугода и более — СМИ