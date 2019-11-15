Киев, , 16:40 — REGNUM Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «фактически корретными» слова президента России Владимира Путина об угрозе срыва транзита газа через Украину в случае приведения Киевом своего энергетического законодательства в соответствие с европейским.

«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Коболев подчеркнул, что украинская сторона никогда не отказывалась покупать газ у «Газпрома» по «справедливым рыночным ценам».

Он также отметил, что «Нафтогаз» не подавал новых исков против «Газпрома», а «защищается в арбитраже и судах» против исков, поданных российской стороной.

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