Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Статьи доходов и расходов, запланированные в бюджете Ростовской области в 2020 году, составят 176,2 млрд рублей и 184,3 млрд рублей соответственно. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября.

По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, главный финансовый документ региона сформирован с ростом по доходам и расходам на 11%.

«Это очень значительная сумма по сравнению с первым чтением бюджета 2019 года. В целом на 2020 год доходы составят — 176,2 млрд рублей, расходы — 184,3 млрд рублей», — сказала глава ведомства.

Собственные доходы Донского региона в 2020 году, как ожидается, составят 146,5 млрд рублей (+10,9% по отношению к 2019 году), в 2021 году — 157,4 млрд рублей (+7,4%), в 2022 году — 165 млрд рублей (+4,8%).