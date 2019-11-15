Воронеж, , 16:34 — REGNUM Липецкий производитель хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий «Лимак» рассматривает возможность запуска предприятия в Воронежской области. Об этом говорилось 15 ноября на встрече губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров АО «Лимак» Владимиром Никитенко, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Представитель липецкой компании представил главе региона предложения по строительству на территории Воронежской области завода по производству хлебобулочных изделий мощностью 30−40 тонн продукции в сутки. Объём инвестиций в новое производство, по словам Никитенко, может составить до миллиарда рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест.

Александр Гусев выразил поддержку проекту и намерению инвестора работать в регионе. Губернатором уже дано поручение помочь компании в подборе площадки для нового предприятия.