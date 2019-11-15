Аддис-Абеба, , 16:57 — REGNUM Министерство доходов Эфиопии и Главное таможенное управление Китая подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в таможенных вопросах. Соглашение в Аддис-Абебе подписали министр доходов Эфиопии Аданех Абебе и министр таможенного управления Китая Ни Юйфэн. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Министр доходов Эфиопии сообщил, что соглашение поможет улучшить качество и количество передаваемой государствами друг другу информации и будет способствовать передаче новейших технологий в таможенном управлении.

По словам Ни Юйфэна, Эфиопия является ключевым торговым партнером Китая, а также между двумя странами существует большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в таможенной отрасли. Он также отметил, что Таможенная комиссия Эфиопии и таможня Китая будут играть важную роль в содействии и поощрении развития легальной торговли между двумя странами.

По словам китайского министра, достигнутое соглашение между Эфиопией и Китаем будет способствовать дальнейшему укреплению связей в области таможенного контроля. Во время церемонии подписания соглашения высокопоставленные чиновники из министерства доходов и таможенной комиссии Эфиопии также провели брифинг для китайской делегации о вопросах и процедурах предоставления таможенных услуг.