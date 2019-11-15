Москва, , 16:21 — REGNUM Отобраны арендаторы для двух первых участков, начальная ставка годовой аренды за которые вместо рыночной составит 1,5% от кадастровой стоимости. Об этом 15 ноября сообщил ИА REGNUM заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Низкая арендная плата обусловлена тем, что на предоставленных участках инвесторы обязаны построить промышленные предприятия. Общая площадь объектов составит 50 тысяч квадратных метров. Соответствующую возможность для инвесторов правительство Москвы предусмотрело в апреле 2019 года, утвердив для этого поправки в нормативно-правовую базу города. Благодаря этому земельные участки, предназначенные для строительства промышленных и производственных объектов, должны выставляться на торги в аренду по начальной ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

До принятия льготных арендных ставок, из общего числа участков, выставленных для аренды на торги для строительства промышленных объектов, было реализовано только 10%. Поэтому было принято решение ввести соответствующие меры по стимулированию инвестиций в создание промышленных мощностей в Москве.

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