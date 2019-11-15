Чебоксары, , 16:15 — REGNUM Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Выплаты будут проводиться через банк-агент, сообщили ИА REGNUM в департаменте общественных связей АСВ.

18 ноября начнутся выплаты страхового возмещения вкладчикам «Чувашкредитпромбанка» (до 1,4 млн рублей), у которого была отозвана лицензия. Приём заявлений и выплаты будут проводиться через акционерное общество «Россельхозбанк», действующее от имени АСВ в качестве банка-агента. В корпорации напоминают, что выплаты будут проводиться до завершения ликвидационных процедур.

По оценке агентства, за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в четырёх регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии и Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября АКБ ПАО «Чувашкредитпробанк» остался без лицензии на право проведения банковских операций. 13 ноября начался приём требований кредиторов. Общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, составляет оценочно около 560 млн рублей — это касается около 400 (1%) вкладчиков.

Крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста, которое владеет долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.

На пресс-конференции 14 ноября глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя отзыв лицензии у «Чувашкредитпромбанка», заявил, что у него «совесть чиста». По его словам, ситуацию вокруг банка он обсуждал «с прежним руководителем Центрального банка, с этим руководителем».

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