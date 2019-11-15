Париж, , 16:09 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что движение «желтых жилетов» открыло глаза правительству на необходимость позволить всем французам жить достойно, сообщает Le Figaro.

«Желтые жилеты» открыли глаза на всю реальность миллионов людей, которые работают и не имеют ни уважения, ни достоинства», — отметил Бруно Ле Мэр.

Министр экономики Франции также напомнил о мерах, принятых правительством в ответ на движение «желтых жилетов»: безналоговые сверхурочные, более низкий подоходный налог, а также содействие сотрудникам в разделении прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября министерство экономики и финансов Франции организовало аукцион, чтобы отпраздновать свое 30-летие.

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