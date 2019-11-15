Самара, , 16:12 — REGNUM Самарские врачи первыми в России используют телемедицину для консультации по ультразвуковым исследованиям. Об этом 15 ноября сообщает пресс-службы правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Волжской ЦРБ начал работать современнейший аппарат УЗИ. Теперь врачи смогут обследовать пациента на дому, в карете скорой помощи и в отделении больницы.

Уникальное портативное устройство для ультразвуковых исследований совместимо с телефоном и с планшетом. Это дает возможность провести процедуру в любом месте и в любое время, а если есть необходимость, то можно будет организовать телемедицинские консультации с узкими специалистами.

Подобный аппарат работает и Самарской станции скорой медицинской помощи.

Напомним, что оснащение больниц современным оборудование проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».