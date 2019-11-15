Москва, , 16:03 — REGNUM Нефтяные цены пытаются расти на фоне возможного сокращения добычи со стороны ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Организация снизила прогноз касательно роста мирового спроса на нефть в 2020 году: ожидается, что он будет почти на 1,12 млн баррелей/сутки меньше, чем в 2019 году. Данный прогноз увеличивает шансы на принятие очередных мер по балансировке рынка на ближайшей встрече картеля в начале декабря.

Тем не менее, негативные новости продолжают превалировать. Неопределенность по торговой сделке сохраняется: согласно слухам, Белый дом начинает терять терпение, из-за нежелания китайских партнеров предложить более весомые уступки в обмен на снятие тарифов.

Кроме того, запасы сырья в американских хранилищах растут уже третью неделю подряд. Согласно данным минэнерго США, за последнюю отчетную неделю объем нефти увеличился на 2,22 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста всего на 1,7 млн баррелей.

Добавляет беспокойства и возросшая активность американских нефтяников: добыча нефти увеличилась на 200 тыс баррелей до рекордно высокой отметки в 12,8 млн баррелей.

В отсутствие серьезных поводов для оптимизма, нефтяные цены могут снизиться до $62 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть оказалась между противоречивостью новостного фона