Москва, 15 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Если в будущем появятся страны, которые захотят присоединиться к БРИКС, то, скорее всего, они будут приняты, уверен политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита БРИКС, прошедшего в Бразилии.
При этом Вассерман признался, что не знает, есть ли в мире достаточно крупные страны (помимо тех, которые уже входят в БРИКС), чьё поведение в экономике и в политике достаточно предсказуемо. Если такие страны найдутся, то, как полагает Вассерман, они, скорее всего, тоже захотят интегрироваться в группу БРИКС и, вероятно, будут приняты, так как чем больше хорошо предсказуемого партнёрства, тем эффективнее хозяйствование.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основная работа с участием лидеров стран проходила во второй день саммита. Главы государств провели переговоры в закрытом и открытом форматах. Первая половина этой встречи была посвящена обсуждению главных проблем международной повестки дня — вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положению дел в торговле и финансах.
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