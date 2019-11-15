Москва, , 16:02 — REGNUM Если в будущем появятся страны, которые захотят присоединиться к БРИКС, то, скорее всего, они будут приняты, уверен политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги саммита БРИКС, прошедшего в Бразилии.

«Трудно сказать, стоит ли ждать вступления в БРИКС новых стран-участниц. Сама аббревиатура БРИКС появилась в связи с тем, что эти страны при очень существенных различиях внутренних обстоятельств показывали практически одинаковую скорость развития экономики, — сказал Вассерман. — Впоследствии стало ясно, что это сходство скоростей порождено прежде всего тем, что эти страны в одной и той же степени зависимы от глобального рынка. И именно в связи с этим появилось желание интегрироваться хотя бы для того, чтобы зависеть не столько от мирового рынка в целом, сколько друг от друга. Это более предсказуемо, а предсказуемость — это одна из основ быстрого развития».

При этом Вассерман признался, что не знает, есть ли в мире достаточно крупные страны (помимо тех, которые уже входят в БРИКС), чьё поведение в экономике и в политике достаточно предсказуемо. Если такие страны найдутся, то, как полагает Вассерман, они, скорее всего, тоже захотят интегрироваться в группу БРИКС и, вероятно, будут приняты, так как чем больше хорошо предсказуемого партнёрства, тем эффективнее хозяйствование.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основная работа с участием лидеров стран проходила во второй день саммита. Главы государств провели переговоры в закрытом и открытом форматах. Первая половина этой встречи была посвящена обсуждению главных проблем международной повестки дня — вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положению дел в торговле и финансах.

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