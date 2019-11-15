София, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудил с послом США в Греции Джеффри Пайеттом диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа в Болгарию и регион Юго-Восточной Европы. Об этом он сообщил 15 ноября на своей странице в Facebook.

По словам болгарского премьера, в ходе встречи было отмечено, что с начала 2019 года страна закупила 396 млн кубометров сжиженного газа, в том числе 182 млн кубометров — произведённого в США.

«Обсудили и участие Болгарии в качестве акционера в проекте строительства терминала сжиженного природного газа в Александруполисе, Греция. Болгарская сторона приняла решение участвовать с 20% капитала в проектной компании», — сообщил Бойко Борисов.

Напомним, Болгария и Греция в мае 2019 года приступили к строительству газопровода-интерконнектора, который должен объединить газораспределительные системы двух стран.

Новый газопровод должен стать частью так называемого «Вертикального газового коридора», который соединит Грецию, Болгарию и Румынию. В перспективе «Вертикальный газовый коридор» предполагается связать с «Южным газовым коридором» — проектом расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум).

Осенью минувшего года на встрече министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой с послом США в Софии обсуждалась возможность поставок в Болгарию газа из Соединённых Штатов через Грецию в контексте реализации данного проекта.

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