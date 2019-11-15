Аддис-Абеба, , 16:40 — REGNUM Частная компания Farm Africa запустила в Эфиопии новый проект, призванный помочь более чем 130 000 производителей дикого лесного кофе в региональном штате Оромия улучшить условия жизни за счет увеличения устойчивого производства высококачественного кофе. Проект «Устойчивое развитие цепочки создания стоимости лесного кофе», финансируемый High Water Global, будет использовать подход управления лесами при непосредственном участии населения, который компания разрабатывает уже более 20 лет. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Проект компании нацелен на объединение местных сообществ и местных органов власти для распределения ответственности за разработку «устойчивого подхода» к использованию богатств леса. В обмен на защиту драгоценного биоразнообразия, сообществам будет разрешено собирать дикий кофе экологически дружелюбным способом.

Сотрудники проекта будут работать с 7-ю действующими лесохозяйственными кооперативами в зоне Хора региона Буно-Беделе, предоставляя обучение по производству и обработке качественного кофе и оказывая поддержку в установлении связей с национальными и международными рынками. Сорт дикая арабика, выращиваемый в регионе, обладает хорошим потенциалом для увеличения экспортных доходов на национальном и международном уровнях, но местные фермеры, выращивающие кофе, не могут реализовать этот потенциал. В настоящее время на местном рынке кофе доминируют местные брокеры и трейдеры, которые выкупают зерна у фермеров по крайне низким ценам.

Фермеры, не имея доступа к альтернативным рынкам, пытались увеличить свои доходы, увеличивая объемы продаж кофе. Но такое экстенсивное расширение кофейных плантаций ставит под угрозу существование лесов.